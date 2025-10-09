Agua Marina: Hermanos Quiroga fuera de peligro tras ataque en concierto

Balacera en el Círculo Militar de Chorrillos, dejó como heridos a los hermanos Luis y Manuel Quiroga, junto a Wilson Ruiz y César More tras el ataque contra Agua Marina en pleno concierto.



La noche del miércoles 8 de octubre se llevó a cabo un atentado contra Agua Marina en pleno concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Tras el atentado, cuatro personas resultaron heridas: Wilson Ruiz, César More y los hermanos Luis y Manuel Quiroga. Estos últimos ya se encuentran fuera de peligro, según informaron los peritos de criminalística a su saluda del centro de salud al que fueron trasladados.

Según se informó, Luis Quiroga recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax y fue trasladado a una clínica local de emergencia. Está en proceso de recuperación, pero estable. Por su parte, Manuel Quiroga habría sufrido una herida en la pierna.Cabe resaltar que los otros afectados son el baterista César Moré y el técnico de sonido Wilson Ruiz, ambos están recibiendo atención en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, según confirmó EsSalud.

“Estos pacientes vienen recibiendo atención de emergencia en el área de Trauma Shock del hospital… Cabe indicar que previamente las dos personas habían sido trasladadas al Policlínico Rodríguez Lazo, de Chorrillos, pero dada sus delicadas condiciones de salud, se les trasladó al hospital Almenara”, señala la misiva de EsSalud.

Como se recuerda, el pasado miércoles 8 de octubre Agua Marina sufrió un atentado durante un concierto en vivo en el Círculo Militar de Chorrillos. Delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra el escenario donde se encontraba la agrupación, dejando cuatro heridos.

Según informó la policía, se hallaron al menos 23 casquillos de bala, lo que confirmó el uso de un arma de ráfaga automática. Tras el atentado contra Agua Marina, la policía confirmó que se activó el ‘Plan cerco’ para capturar a los responsables del hecho.

ATAQUE SE PRODUJO CON ARMA UZI

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que el ataque se produjo alrededor de las 10:30 de la noche, cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal llegaron hasta la parte trasera del escenario y abrieron fuego con lo que sería una mini Uzi, un arma de alto poder de fuego. “Estamos ante un hecho grave que pone en evidencia la vulnerabilidad de los artistas frente a la criminalidad organizada”, declaró el oficial a la prensa.

Las primeras imágenes del hecho muestran el momento exacto en que los músicos detienen su interpretación al escuchar la ráfaga, mientras el público empieza a gritar y buscar desesperadamente una salida. Algunos asistentes relataron que el sonido de los disparos provenía claramente de detrás del escenario, lo que sugiere que los agresores apuntaron directamente hacia los integrantes de la orquesta.

“Fue horrible, todos corrían, algunos se tiraron al piso. Los músicos dejaron de tocar y se escuchaban gritos. Nadie entendía qué pasaba”, contó una testigo que logró grabar parte del incidente con su celular.

El general Monroy indicó que la PNP activó el Plan Cerco para dar con los responsables, desplegando efectivos en las principales vías de salida del distrito. “Estamos recopilando videos de seguridad y testimonios de los presentes. Todo apunta a un ataque dirigido y no a un hecho fortuito”, precisó.

Este atentado se suma a una serie de hechos violentos que vienen golpeando al sector musical en los últimos meses. Diversos artistas de cumbia y orquestas del norte han denunciado extorsiones, amenazas y cobro de cupos por parte de bandas criminales que operan en distintas regiones del país. El propio general Monroy reconoció que “la hipótesis del cobro de cupos es una de las líneas de investigación principales”.

La Policía informó que en el lugar se hallaron al menos 23 casquillos de bala, lo que confirma el uso de un arma de ráfaga automática, presuntamente una mini Uzi, aunque esta información aún debe ser corroborada por Criminalística. “La Dirección de Criminalística va a determinar el tipo de arma. Sería prematuro confirmarlo”, aclaró Monroy.

Uno de los aspectos más preocupantes del ataque es que la parte posterior del escenario daba directamente a la avenida Confraternidad, una zona usada como estacionamiento de buses del Metropolitano, sin control policial ni barreras físicas. “El escenario está dando la espalda a la avenida, en un espacio de riesgo. No ha habido una evaluación de seguridad por ninguna entidad”, advirtió el general.

Frente a las críticas, Monroy dejó en claro que la Policía solo brinda seguridad si el evento cuenta con permisos oficiales. “Nosotros no somos seguridad particular. Brindamos seguridad conforme a la ley y solo a eventos autorizados”, enfatizó.

El general también adelantó que se solicitarán de manera formal las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar la ruta de fuga de los atacantes. “Esperemos que la ciudadanía y la municipalidad nos proporcionen los videos grabados para continuar con las diligencias preliminares”, afirmó. Además, informó que la investigación ha sido derivada a la División de Homicidios de la DININCRI, especializada en casos de sicariato y crimen organizado.