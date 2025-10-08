Países Bajos y Croacia buscarán acercarse a la clasificación al Mundial 2026

Entrando a la recta final. Las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, se reanudan este jueves con 8 partidos aprovechando la doble fecha FIFA, donde se aclararán a los países que ya se perfilan a buscar uno de los cupos directos. Países Bajos y Croacia deberán sumar los tres puntos en sus visitas a Malta y República Checa, aunque en el caso de este último será muy pareja pues los dos pelean el primer lugar.

Por el Grupo “G”, Países Bajos líder con 10 puntos junto a Polonia, visitará a Malta en Ta’Qali (1:45 p.m.), obligado a lograr el triunfo, para busca acceder directamente al Mundial 2026, ya que quien ocupe el segundo lugar deberá jugar un Repechaje, y la lucha con los polacos va pareja, a falta de tres fechas para terminar la serie.

En el partido de ida los neerlandeses no tuvieron problemas para imponerse 8-0, y hoy buscarán hacer la mayor cantidad de tantos, ya que en un caso puntual podía definirse la serie por diferencia de goles. Polonia en esta fecha descansa y lo más probable es que quede segundo, y el partido clave será el que enfrente a Países Bajos de local en la penúltima fecha. Finlandia ante Lituania jugarán también por esta llave.

En el Grupo “L” en la ciudad de Praga, Croacia tendrá un duro rival en el local República Checa 1:45 p.m.), estando igualados en el primer lugar con 12 puntos, pero los croatas con un partido menos. Para los dirigidos por Dalic, saben que ganando hoy, prácticamente aseguran el primer lugar, incluso con el empate, pero una derrota haría peligrar esa opción. El otro cotejo de la serie lo jugarán Islas Feroe ante Montenegro.

Otros Partidos: Grupo “H”: Austria-San Marino; Chipre-Bosnia Herzegovina. Grupo “C”: Escocia-Grecia; Bielorrusia-Dinamarca.