Nolberto Solano sueña con dirigir más adelante a la Selección Peruana

Deseo que espera cumplir. Desde Pakistán donde actualmente dirige a la Selección de ese país, Nolberto Solano señaló que espera en algún momento ponerse el buzo de entrenador de la Selección Peruana, pero es consciente que primero debe hacer los méritos internacionalmente y sobre ese objetivo está mentalizado con la conducción de la selección pakistaní.

«En la selección no nos sobra nada, hay que traer a los que están en su mejor momento. No se va a experimentar, ni a ver qué pasa. Tiene que haber una buena competencia, vestir la blanquirroja es un premio no para hacer una academia de fútbol», remarcó Ñol, en entrevista con el programa “Full Deporte” de Radio Ovación.

Sobre cómo mejorar el nivel del futbolista peruano remarcó: «Hay que reducir el cupo de extranjeros para darle chance a los peruanos. Los chicos parece que ir a segunda o a un equipo menor, que no pelea objetivos, parece que no están a ese nivel. Estos chicos deben ir a otros equipos a romperla y volver a Primera, parece que la escapatoria de estos chicos es ir afuera, pero si no pueden jugar en el torneo local».

Si sueña por dirigir a la Selección afirmó: «Las ambiciones y las ganas las sigo teniendo como cuando era jugador, quiero tratar de hacer lo mejor. Cuando uno hace las cosas bien, en algún lado te lo van a valorar, quisiera tener todo el éxito y con el mérito llegar algún día a mi Selección, con todos los pergaminos».

De su actual momento en ser el entrenador de la Selección de Pakistán fue sincero en señalar lo siguiente: «Los objetivos son a largo plazo, pero somos gente de fútbol y queremos resultados ya. Ojalá podamos clasificar a la Copa de Asia, mañana (hoy) jugamos contra Afganistán y le queremos ganar. Uno es competitivo y a la selección queremos darle resultados».

Haciendo una comparación, cuál es el nivel de Pakistán, se sinceró: «creería que sería un equipo de ascenso de liga peruana, a sostenerse en el torneo. Así más o menos es el nivel que nos encontramos».