Malasia le responde a la FIFA para salvar a siete jugadores suspendidos

La Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) le respondió a la Comisión Disciplinaria de FIFA en el caso de suspensión a siete futbolistas en un caso de posible falsedad en documentos. El seleccionado asiático apelará la decisión, y tratará de salvar a los jugadores implicados, entre ellos el argentino Rodrigo Holgado, del América de Cali, compañero del peruano Luis Ramos.



La reacción de Malasia fue contundente, pues en un comunicado aseguró que “no se han presentado pruebas sólidas” sobre el lugar de nacimientos de familiares de los jugadores que fueron nacionalizados. Por ejemplo, en el caso del abuelo de Rodrigo Holgado, Omar Eli, se presentaron papeles indicando que nació en George Town, en Malasia; pero se descubrió que verdaderamente nació en Caseros, Argentina.

“Como se explicó anteriormente, el error que ocurrió fue causado por un envío incorrecto, lo cual fue un error administrativo, cuando un miembro del personal cargó por error un documento de un agente en lugar de un documento oficial emitido por el Departamento de Registro Nacional (JPN”, amplió el comunicado de la FAM. Así, Malasia irá hasta las últimas instancias con el fin de “defender la integridad del fútbol nacional basándose en hechos y documentos auténticos”.