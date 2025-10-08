Karol De La Borda brilla en Iberseries & Platino Industria representando a Valori Films

Karol De La Borda brilla en Iberseries & Platino Industria representando a...

La actriz y productora Karol De La Borda continúa expandiendo su carrera a nivel internacional. Esta vez, fue parte de Iberseries & Platino Industria, uno de los encuentros más importantes del sector audiovisual, realizado en Madrid, España, donde representó a la reconocida productora Valori Films.

Durante su paso por el evento, Karol sostuvo reuniones con importantes inversionistas y representantes de gigantes del streaming como Amazon Prime, Netflix, Sony y ViX, explorando nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos internacionales.

Además, compartió valiosos momentos con reconocidas figuras del espectáculo y la industria audiovisual como Eugenio Derbez, Luisana Lopilato y Pedro Alonso, en un espacio que reunió a grandes talentos y creadores de contenido de habla hispana.

Gracias a su participación, Karol De La Borda ha logrado fortalecer su red de contactos internacionales y consolidar nuevas alianzas estratégicas para los próximos lanzamientos de Valori Films, entre ellos la exitosa comedia “Seductores Irresistibles” (2022) y su nueva producción “El Club de la Seducción”, próxima a estrenarse.

Con pasos firmes y una visión global, Karol reafirma su compromiso con la creación de historias que conectan con el público y posiciona el talento peruano en la industria audiovisual internacional.