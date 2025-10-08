Egipto goleó a Yibuti 3-0 por las Clasificatorias de África y estará en el Mundial 2026

Egipto goleó a Yibuti 3-0 por las Clasificatorias de África y estará...

Con doblete del delantero del Liverpool Mohamed Salah, la Selección de Egipto goleó como visitante por 3-0 a Yibuti, por la penúltima fecha de las Clasificatorias de África y selló su boleto al Mundial 2026. Los ‘Faraones’ están invictos en el Grupo “A” y ayer concretó su pase, habiendo anotado el tercer gol Ibrahim Adel.

De esta forma, Egipto disputará su cuarto Mundial, 1934, 1990 y 2018, ya que al último Mundial no pudo clasificar tras caer en el repechaje frente a Senegal. Además, su objetivo será ganar su primer partido en la Copa del Mundo, ya que nunca no lo ha podido hacer.

Hasta el momento éstas son las Selecciones Clasificadas: ANFITRIONES: Canadá, México, Estados Unidos. ASIA: Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea, Japón. AFRICA; Marruecos, Túnez, Egipto. SUDAMÉRICA: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. OCEANÍA: Nueva Zelanda