Bruno Pérez será el árbitro del Sporting Cristal ante Universitario del miércoles 15 en el Nacional

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó a las ternas arbitrales para que dirijan en la fecha 14 del Torneo Clausura que se jugará a partir de este domingo 12 de octubre. Para el partido Sporting Cristal y Universitario a jugarse el miércoles 15 en el Estadio Nacional (8:00 p.m.) fue designado Bruno Pérez como árbitro principal.

Sus asistentes serán José Castillo y Leonar Soto, mientras que Augusto Menéndez estará liderando en el VAR. Cabe destacar que Pérez ha dirigido un total de 19 partidos en lo que va de la temporada 2025, en los cuales ha mostrado 68 tarjetas amarillas y seis tarjetas rojas.