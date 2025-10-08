Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina

Con un empate 1-1 ante la Academia Integral de Fútbol Femenino (ADIFEM) de Venezuela, cerró su participación en la Copa Libertadores Femenina, el club peruano Alianza Lima, quedando eliminado en la primera ronda, sumando apenas dos puntos quedando tercero. El partido se jugó en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón en Argentina.

ADIFEM (último con un punto) inauguró la cuenta por acción de María Reyes a los 17’, y en los descuentos Sashenka Porras a los 97’ logró el empate para las íntimas. Por este grupo “B”, Ferroviaria de Brasil y Boca Juniors (ambos clasificados con 7 y 5 puntos) empataron 0-0.