Técnico de Boca Juniors Miguel Ángel Russo,  se encuentra grave de salud

Boca Juniors y el fútbol argentino atraviesan momentos de incertidumbre debido al delicado estado de salud del entrenador Miguel Ángel Russo, quien permanece bajo atención médica en su domicilio, según se dio a conocer.

El técnico de 69 años, que dirige al cuadro xeneize, donde milita el lateral peruano Luis Advíncula, lucha desde 2017 contra un cáncer de vejiga y próstata, motivo por el cual se encuentra con licencia médica desde finales del mes pasado.

Cabe recordar que el último fin de semana Boca venció 5-0 a Newell’s Old Boys y fue Claudio Úbeda, ayudante de campo, quien se hizo cargo del equipo en los dos últimos encuentros.

Además, fue el propio Úbeda quien le dedicó el triunfo al estratega argentino: «Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado mirando por televisión».

El capitán del equipo, Leandro Paredes, también le dedicó la goleada al técnico y le envió un mensaje de aliento: «Es una victoria importante para todos, se la queremos dedicar a Miguel de nuestra parte porque, obviamente, es la cabeza de nuestro grupo. No es nada lindo esto que está pasando. Le mandamos mucha fuerza».