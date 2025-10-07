Se abrieron las inscripciones para el I Concurso Nacional Interescolar de Canciones sobre Seguridad Vial

La Sutran, entidad adscrita al MTC, busca generar conciencia sobre la prevención de accidentes de tránsito en toda la comunidad educativa.

Fomentando la creatividad musical, el trabajo en equipo y la seguridad en las carreteras, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) inició la etapa de inscripciones para el I Concurso Nacional Interescolar de Canciones sobre Seguridad Vial, dirigido a estudiantes de 3.° a 6.° de primaria de todos los colegios del país, privados y estatales.

Esta actividad sigue una metodología participativa y pedagógica, con etapas que aseguran la integración de los participantes, para lo cual los docentes desarrollarán sesiones de aprendizaje o charlas sobre educación vial para que los estudiantes conozcan la problemática.

Los estudiantes, de manera individual o grupal, deberán crear canciones, aplicando la creatividad artística y narrativa, debiendo transmitir mensajes claros sobre prevención de accidentes, valores de convivencia y responsabilidad vial, las cuales pasarán por un jurado que definirá a los ganadores de las diferentes etapas.

Según las bases de este concurso, las letras de las canciones deberán abordar los siguientes mensajes: el respeto a las señales de tránsito, la importancia de usar el cinturón de seguridad, conducta segura de peatones y ciclistas, prevención de accidentes en las vías, la trata de personas, el acoso sexual en el transporte terrestre y el rol de la familia en la seguridad vial.

El primer puesto será acreedor de una placa recordatoria para la institución educativa y, para el ganador o el equipo ganador, un diploma de reconocimiento, mochila y pack de la Sutran; mientras que para el segundo lugar corresponderá un diploma, mochila y pack de la Sutran.

La Sutran, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), busca generar conciencia sobre la prevención de siniestros viales o accidentes de tránsito a través de las canciones, en toda la comunidad educativa, e incentivar la participación activa de los estudiantes como agentes de cambio que difunden mensajes de educación vial en sus familias y la sociedad.

Para las inscripciones, que van hasta la tercera semana de octubre, se debe enviar una solicitud y entrega del material filmado al correo electrónico: mbenites@sutran.gob. Asimismo, para conocer más sobre el I Concurso Nacional Interescolar de Canciones sobre Seguridad Vial se pueden descargar las bases en: https://acortar.link/A4QWB2.