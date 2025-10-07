Oficialmente Ayacucho F.C. se queda en la Liga 1 tras fallo favorable del Poder Judicial

Se queda. Ayacucho FC no será excluido de primera división. El Poder Judicial declaró fundada la demanda de los ‘Zorros’ contra la FPF y ordenó modificar la tabla de posiciones de la temporada 2022 y confirmó la permanencia del cuadro ayacuchano.

El equipo, presidido por Rolando Bellido, solicitaba la confirmación de la sentencia en la resolución N° 23 del 30 de octubre del 2024 en la que se ordenó su regreso al torneo local.

El pedido del conjunto ayacuchano era que se actualice la tabla de la campaña 2022 con las sanciones a Sport Boys, las cuales se emitieron el 19 de enero del 2023 y le reducían 8 puntos adicionales que lo dejaban con 24 unidades en la posición 17 en zona de revalidación, y a Ayacucho FC con 27 puntos en la casilla 16 fuera de zona de descenso.

Los denominados ‘Zorros’ denunciaron que la FPF no ejecutó las resoluciones de sus órganos de justicia y que debería ser incluido para la temporada 2024.

Tras considerar los descargos de ambas partes, el Poder Judicial ha decidido confirmar la sentencia en primera instancia y declarar fundada la demanda de Ayacucho FC que permanecerá en la máxima categoría del fútbol peruano.

Recordemos que Binacional también tuvo un proceso judicial con la FPF por un caso similar, pero el fallo no fue favorable y fue excluido del torneo local.