Obras de agua para los 12 pueblos de Chiclayo-Pomalca comienza hacerse realidad

Con el objetivo de destrabar y dar continuidad a la obra de agua y alcantarillado en favor de más de 25 mil familias de los pueblos jóvenes ubicados en la carretera Chiclayo – Pomalca y tras las gestiones de la congresista Marleny Portero ante el Ministerio de Vivienda, este proyecto recibió el financiamiento a favor de EPSEL Lambayeque, destinada a la elaboración del informe técnico financiero de la esperada obra.

El informe técnico financiero permitirá dar detalles precisos del avance y los trabajos que son necesarios hacer para concluir este gran proyecto. Para la elaboración de tal informe, el Ministerio de Vivienda destinó más de 400 mil soles en favor de Epsel Lambayeque.

La congresista Marleny Portero, representante de la región Lambayeque, expresó que: “Este avance es fruto del trabajo articulado con los dirigentes vecinales y de mi compromiso permanente desde el año 2022 por hacer realidad este proyecto que lleva más de 20 años esperando una solución definitiva”.

Cabe señalar que la zona de los 12 pueblos jóvenes ubicado en la carretera Chiclayo – Pomalca está conformado por El Progreso, San Juan de Dios, San Francisco, California, Las Vegas, Miraflores, La Unión y San Bartolomé, entre otros.

Hay que destacar que la ONU reconoce la grave situación del acceso al agua en varios países del continente, por eso viene impulsando el derecho humano al agua y saneamiento a través de la agenda 2030 y promoviendo la cooperación regional para la gestión hídrica sostenible frente al cambio climático y el aumento de la escasez y los desastres naturales, según se evidencia en informes recientes de la UNESCO.