Ministra León: Ruta Turística del Papa León XIV atraerá más de 15 mil visitantes al Callao

Como parte de su visita a la provincia constitucional, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, destacó que la implementación de la Ruta Turística “Caminos del Papa León XIV” permitirá atraer más de 15 mil visitantes adicionales cada año al Callao, generando movimiento económico, oportunidades de empleo y desarrollo local, además de beneficiar directamente a más de 3000 familias vinculadas a los sectores turismo, comercio y gastronomía.

“Entre enero-julio del 2025, los sitios turísticos del Callao recibieron a más de 60 mil visitantes, lo que representa un crecimiento global del 28.2 %, respecto al mismo periodo del año pasado. Y estoy segura que vamos por mucho más. Además, se estima que esta iniciativa turística, que es la ruta Caminos del Papa León XIV, permitirá atraer a más de 15 mil visitantes adicionales, generando un movimiento económico importante y oportunidades de desarrollo”, señaló la ministra.

Durante la jornada, la titular del Mincetur encabezó la firma de un convenio con la Municipalidad Provincial del Callao que dispone la transferencia de S/4 millones para fortalecer el turismo religioso y cultural, a través de acciones de formalización de prestadores turísticos, señalización patrimonial, promoción del destino y atracción de inversión privada.

Dicha iniciativa permitirá fortalecer la Ruta Turística “Caminos del Papa León XIV”, que incluye la Iglesia Catedral Matriz del Callao, la Parroquia Santa Rosa, la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de La Legua y la sede del Obispado del Callao.

En su discurso, la ministra León resaltó la trascendencia del Callao como punto de encuentro histórico, religioso y cultural del país. “Sigamos trabajando juntos para que este primer puerto del Perú sea también una puerta de turismo religioso, de desarrollo, de orgullo y de esperanza para miles de peruanos y peruanas”, enfatizó.



Además, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad del Callao y la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET), el cual permitirá brindar asistencia técnica especializada para la formulación de proyectos de inversión turística en la Zona Monumental, conforme a los lineamientos de INVIERTE.PE, asegurando sostenibilidad, eficiencia y calidad en la ejecución de obras públicas.

“Toda esta intervención forma parte del corredor turístico estratégico que contará con el asesoramiento técnico del Mincetur a través de la UICET, antes denominada Plan Copesco Nacional, tal como consta en el convenio hoy presentado y así se podrá articular historia, religiosidad, cultura y emprendimiento local”, enfatizó León.



El evento contó con la participación del alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro Phillips; el teniente alcalde, César Pérez; monseñor Miguel Ángel Contreras, obispo auxiliar del Callao; el padre César Núñez, párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes; y el director ejecutivo de la UICET, Mirozaqui Ramírez Paredes, entre otras autoridades.