Frente a las extorsiones a los transportistas, INPE realiza operativo en pabellones de «El Jorobado» y alias «JJ» en el penal Ancón I

Frente a las extorsiones a los transportistas, INPE realiza operativo en pabellones...

Por disposición del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco se realizó un operativo en el establecimiento penitenciario Ancón I, como respuesta a los actos extorsivos que se organizan desde las cárceles.

De acuerdo a lo indicado por la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, en la lucha contra las extorsiones a los transportistas, se revisó exhaustivamente los pabellones 8 y 2, en los que se encuentran recluidos: Adam Smith Lucano Cotrina, conocido como “El Jorobado” y Yojairo Arancibia Sevillano, alias “JJ”, señalado como la mano derecha de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”.

Tras una exhaustiva revisión, por parte de 30 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales GOES del INPE, se logró incautar celulares y cargadores, así como dispositivos de señal WiFi marca Starlink de última generación, aparatos usados para organizar actos criminales que tanto daño hacen a los transportistas y ciudadanos.

Se revisaron ambientes como comedores, patio, duchas y servicios higiénicos, así como las celdas.

Además, se realizó la revisión corporal a los internos, tal como lo establece el protocolo de seguridad.

El presidente del INPE ha dispuesto, también, como medida preventiva frente a la lucha contra la corrupción en este recinto penitenciario, la rotación del personal de seguridad y de tratamiento penitenciario. Además, de solicitar a la Oficina de Asuntos Internos del INPE realizar las investigaciones correspondientes con el fin de determinar responsabilidades en el personal penitenciario, en caso las hubiera.

Las autoridades penitenciarias dieron cuenta de lo incautado a la Policía Nacional del Perú, así como al Ministerio Público.

El INPE continua firme en la lucha contra la criminalidad organizada, por ello viene intensificando las revisiones en los establecimientos penitenciarios, para frenar las extorsiones que tanto afectan a los ciudadanos. Entre julio, agosto y setiembre del presente se han realizado cerca de 1 800 requisas.