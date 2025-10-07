Felipe Chávez se entrena fuerte para buscar un lugar en la Selección para amistoso ante Chile

El joven mediocampista de 18 años Felipe Chávez que pertenece al Bayern Múnich II, ya tuvo su segundo día de entrenamiento con la Selección Peruana, y es considerado una de las mayores promesas del fútbol nacional. Llegó el lunes temprano a Lima, tras disputar su último partido con el conjunto bávaro en la Regional, y se aboca a poder ganarse un puesto de titular para el partido ante Chile este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.

Ayer martes completo su segundo día de entrenamiento a órdenes del técnico interino Manuel Barreto, el futbolista conocido como ‘Pippo’ se reencontró con jóvenes compañeros como Juan Pablo Goicochea y Anderson Villacorta, con quienes compartió categorías juveniles. Aunque no integró la lista para el Sudamericano Sub-20 por decisión técnica de José del Solar, Chávez demostró haber superado aquella etapa con madurez y motivación renovada.

Su hermano y representante, Fabián Chávez, también lo acompañó en su llegada y podría estar presente en el viaje hacia Chile. En redes sociales, el jugador expresó su orgullo por representar al Perú y su emoción por cumplir este sueño.

En el FC Bayern II, Felipe Chávez ha sumado un gol y dos asistencias en siete partidos, destacando por su visión de juego y capacidad para liderar en el mediocampo. Su rendimiento en la UEFA Youth League lo hizo merecedor del apodo “Sr. Youth League”, otorgado por su técnico Peter Gaydarov.