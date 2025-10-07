Este miércoles será la partida de la 53 Edición de los Caminos del Inca desde Chilca

Este miércoles será la partida de la 53 Edición de los Caminos...

Todo quedó listo para dar inicio a la edición 53 de la Tradicional Competencia Automovilística los Caminos del Inca. El Súper Prime se correrá este miércoles desde las 11.00 de la mañana en el nuevo escenario Chasqui Rally, ubicado en Chilca. La emblemática carrera se realizará desde hoy 8 al domingo 19 de octubre.

Si hay una competencia que reúna a los mejores pilotos del Perú y sea capaz de paralizar un país, esa se llama Caminos del Inca, una prueba de rally que este año llega a su edición 53; este año el Gran Premio tendrá un recorrido total de 2,182.00 Km dividido en 5 etapas, uniendo Lima-Huancayo-Ayacucho–Andahuaylas-Cusco y Arequipa.

La tradicional competencia organizada por el Automóvil Club Peruano cerró sus inscripciones con 90 tripulaciones anotadas, destacando la presencia de pilotos ganadores de las versiones pasadas: Raúl Orlandini, Luis Alayza, Richard Palomino, Eduardo Castro Yangali y Rommel Palomino.

Entre los aspirantes a sentarse en el “Ushnu”, el trono de oro que usaba el Inca en actos públicos, figura Diego Málaga Galjuf, que corre en una camioneta oficial VW Amarok en el grupo T1, el popular “Chochaira” se clasificó segundo el año pasado y este 2025 busca su consagración.