Español Jordi Alba anunció su retiro al final de la temporada con Inter de Miami

El club Inter de Miami anunció oficialmente el retiro del defensa español Jordi Alba al término de la temporada 2025/26. El lateral izquierdo, que se unió en el 2023, pondrá fin a una destacada carrera profesional tras más de dos décadas en la élite del fútbol mundial.

“Esta ha sido una decisión meditada desde hace tiempo. Siento que es el momento adecuado para comenzar una nueva etapa a nivel personal y disfrutar plenamente con mi familia, tras tantos años de exigencia en el fútbol profesional”, declaró Alba en el comunicado oficial del club.

El jugador también expresó su gratitud hacia la institución estadounidense y sus hinchas. “Me siento muy feliz con este tiempo vivido en Inter Miami y estoy muy agradecido por el apoyo de la afición. Haber podido participar en los éxitos que hemos conseguido como equipo, formando parte de momentos especiales en el crecimiento del club, ha sido un orgullo. Ahora mi objetivo es terminar la temporada de la mejor manera posible, dando el máximo en los playoffs”, añadió.

Desde su llegada a la MLS, Jordi Alba se consolidó como una pieza clave en el esquema del conjunto rosa, aportando su experiencia y calidad por el sector izquierdo. Con Inter Miami, registró 14 goles y 38 asistencias, además de contribuir a la conquista de la Leagues Cup y el Supporters’ Shield, consolidándose como uno de los referentes en la historia reciente del club.