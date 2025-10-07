Escolar apasionada por la Astronomía gana medalla y es asesorada por investigadora de la NASA

Kerry Nastya Bailon, es la segunda de tres hermanos, actualmente cursa el 5to grado de secundaria en el colegio Prolog de Villa María del Triunfo, a los 11 años logró establecer contacto con la bióloga de la NASA, Lauren Sanders con quien tuvieron una reunión virtual, en la que hablaron sobre los efectos que puede tener el espacio en el cuerpo humano, utilizando como ejemplo los estudios con ratas en ambientes simulados. Lauren le compartió fichas e investigaciones de alrededor de 40 páginas para que yo las leyera y resumiera.

Fruto de su esfuerzo

Sus padres Clara Minaya quien es ama de casa y se dedica a la venta de productos de cosmética, Wilber Bailón se dedica al rubro de la construcción sienten que su esfuerzo está dando frutos.

Kerry llegó muy pequeña desde Puno actualmente viven en Tablada de Lurín, Villa Maria del Triunfo, Kerry así como sus compañeros campeones que pertenecen al Círculo Olímpico Prolog tienen además de un excelente desempeño y un sin número de medallas que demuestran su talento en las ciencias, un común denominador que es la falta de recursos para seguir avanzando, pero pese a ello nadie los detiene y han logrado posesionar al Perú en este tiempo entre los mejores del continente y del mundo.

» Cuando estaba en 1.º de secundaria tuve la oportunidad de pasar el selectivo de astronomía en el Perú, fui seleccionada para estar entre ellos, siendo las más pequeña, la mayoría de mis compañeros ya estaban en 4.º o 5.º de secundaria, y yo recién empezaba. Eso me ponía muy nerviosa, porque sentía que estaba en otro nivel, rodeada de jóvenes con mucha más experiencia. Pero con el apoyo de mis padres, mis profesores que siempre me animaron a confiar en mí misma logrando una medalla de bronce, para mí fue un logro enorme», relata emocionada Kerry.

Le apasiona difundir la astronomía y en general, las ciencias, disfruta mucho enseñar en comunidades y colegios, participar en olimpiadas, además de actividades como leer, cocinar en casa.

Madre orgullosa

Su madre manifiesta con mucho orgullo, que Kerry es la niña más hermosa y noble del mundo, siempre con ganas de enseñar, muy independiente, mi brazo derecho en todo, es una pequeña mamá en casa: cocina, estudia, cuida a sus hermanos y me ayuda en el trabajo y las ventas, en su mochila carga los productos y los va entregando en camino al colegio, es la mejor hija que podría tener.

Actualmente Kerry con varias medallas internacionales, ella cuenta que desde que empezó a participar en olimpiadas de física, programación y astronomía las más destacables son medalla de bronce en la olimpiada latinoamericana de astronomía y astronáutica 2021 y 2021 (Perú y Costa Rica respectivamente) luego medalla de plata y bronce en la olimpiada mundial abierta de astronomía y astronáutica en Rusia (2024 y 2025 respectivamente).

También ganó medallas en olimpiadas virtuales o nacionales de física como Medalla de bronce en la olimpiada nacional estudiantil de física (2024 y 2025).

Medalla de bronce en la olimpiada online de ciencias (2025), medalla de bronce en la olimpiada online de física (2024 y 2025).

Su última olimpiada, la OWAO (Olimpiada Mundial de Astronomía), realizada en Rusia obtuvo medalla de bronce, cerrando de esta manera su etapa escolar.

Kerry anhela estudiar Ingeniería Aeroespacial en una universidad del extranjero, postulando a una beca. También forma parte de una asociación universitaria vinculada al área aeroespacial, lo que me permite seguir aprendiendo y creciendo en el campo.

El Dato

«En el Perú la astronomía todavía no es muy conocida ni explorada como debería, pero estoy convencida de que tiene un enorme potencial. A través de iniciativas como mi Asociación Científica Astrosumq ACA, queremos acercar la astronomía y las ciencias STEAM a más personas, sobre todo a niños y jóvenes, para despertar su curiosidad y demostrar que la ciencia también puede ser parte del futuro del país» concluye Kerry.