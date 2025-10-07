Daniel de Guevara, BUXXI y Dímelo Sam presentan un merenguetón romántico que cruza fronteras

Daniel de Guevara, BUXXI y Dímelo Sam presentan un merenguetón romántico que...

¿Qué vamos a hacer? Remix” une a Perú y Colombia

El cantautor peruano Daniel de Guevara se une al reconocido productor sanandresano BUXXI y al compositor y productor Dímelo Sam para lanzar “¿Qué vamos a hacer? Remix”, una versión renovada del exitoso merenguetón incluido en el álbum Multiverso. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales junto a su lyric video oficial en YouTube.

La colaboración nació luego de que Dímelo Sam descubriera la canción original y decidiera sumar al talentoso Buxxi —conocido por hits como “Como Tú No Hay Dos” y “Vuelve”— para aportar su sello caribeño. El remix se grabó entre Colombia, Perú y Estados Unidos, con producción de Jorge Cuba y masterización de Lewis Pickett (Miami).

“¿Qué vamos a hacer? Remix” mezcla romance y ritmo en una historia sobre ese encuentro inesperado en una fiesta, donde surge una chispa que podría quedarse en un recuerdo o transformarse en amor. Con una fusión fresca y bailable, el tema promete conquistar las pistas y playlists latinas.

“Esta colaboración demuestra que la música une fronteras”, destaca Daniel de Guevara.

BUXXI añade: “Desde que escuché la canción supe que tenía algo especial”.

Y Dímelo Sam concluye: “Buscamos mantener la esencia romántica con un sonido internacional”.

Publicado el 26 de septiembre de 2025, “¿Qué vamos a hacer? Remix” marca el primer proyecto internacional de Daniel de Guevara y abre paso a nuevas colaboraciones entre artistas peruanos y colombianos.

Lyric video: https://youtu.be/-6KrRt8B0Ls?si=lIrTjlA-yFqA-edk

