Corte de Lima implementa sala de audiciencias virtuales en Penal de Aucallama

Permite procesos a personas encarceladas sin necesidad de traslados físicos

La Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) puso en marcha una sala especialmente equipada para la realización de audiencias virtuales con internos del Penal de Aucallama, en Huaral, en una gestión conjunta con las autoridades penitenciarias del referido centro de reclusión.

“El objetivo es facilitar el desarrollo de audiencias en las que participen personas privadas de libertad, sin necesidad de traslados físicos, garantizando así celeridad procesal y seguridad”, expresó Alexander Niño Espinoza, administrador del Módulo Penal de la CSJ de Lima.

Gracias a este nuevo ambiente, será posible agendar y desarrollar audiencias de manera remota con internos del penal, conectando directamente con los órganos jurisdiccionales competentes.

Como primer resultado de esta implementación, el pasado 6 de octubre se realizó con éxito la primera audiencia virtual desde esta sala, correspondiente a un proceso sobre Prolongación de Prisión Preventiva con fines de Extradición Pasiva, por el delito de Homicidio Calificado, a cargo del 2.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Surco, dirigido por la juezaEmma Irene Peña Ortiz.

La creación de esta sala fue posible gracias al trabajo articulado entre laS Cortes de Lima y Huauray laGerencia de Administración Distritaly la dirección del reclusorio.

Este logro reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento de la justicia digital y el acceso oportuno al servicio de justicia para todas las partes procesales