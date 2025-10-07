Christian Cueva se sumó a Emelec para partido ante Leones FC por Copa Ecuador

En medio de algunos problemas económicos en Emelec, el volante nacional Christian Cueva superó su lesión y ya se encuentra entrenando con normalidad bajo las órdenes del técnico Guillermo Duró, con miras al próximo compromiso por la Copa Ecuador.

El mediocampista peruano se reintegró esta semana a los trabajos del plantel eléctrico y fue incluido en la delegación que viajará esta tarde a Quito, donde enfrentarán este miércoles 8 (mañana) a Leones FC en un duelo por los octavos de final de la Copa Ecuador. La presencia de Cueva representa una buena noticia para el club eléctrico, que busca afianzar su idea de juego con todas sus piezas disponibles.

La recuperación del exjugador de la selección peruana se dio de forma progresiva, y tras recibir el alta médica, el cuerpo técnico decidió sumarlo a los entrenamientos con balón, donde ya muestra señales de estar en óptimas condiciones.

Emelec espera que Cueva aporte su experiencia y desequilibrio no solo en Copa Ecuador sino en el torneo ecuatoriano, mientras el jugador continúa trabajando para alcanzar su mejor forma física y ser determinante en el esquema del técnico argentino.