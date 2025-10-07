Ameríca de Cali compraría el pase de Luis Ramos al Cusco F.C. tras buenas actuaciones

A raíz de sus últimas buenas actuaciones, el club América de Cali-Colombia, compraría el pase del atacante peruano Luis Ramos (25 años) , y firmaría un nuevo contrato por 3 temporadas, informó la prensa colombiana. El jueves pasado anotó el gol del triunfo sobre Junior 2-1 de visita por Cuartos de Final de la Copa Colombia.

El delantero que aún pertenece su pase al Cusco F.C., pero el conjunto colombiano quedó conforme con su actuación ya que anotó 11 goles y tuvo 2 asistencias en 41 partidos. Todo esto se acelera, por el problema que atraviesa el argentino Rodrigo Holgado, el cual es acusado por FIFA de falsificar documentos de nacionalidad para jugar por Malasia.