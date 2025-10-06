Tony Succar impulsa a los nuevos artistas peruanos y producirá el disco del ganador de «Talento Mallplaza»

Durante el lanzamiento oficial de “Talento Mallplaza”, realizado en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Barranco, el productor y ganador del Latin Grammy Tony Succar envió un mensaje especial en el que animó a los peruanos a participar en esta nueva plataforma que busca descubrir y promover a las futuras voces de la música nacional.

A través de un video, Succar destacó la importancia de seguir creando espacios que acerquen a los jóvenes al mundo de la música y anunció que el ganador del concurso tendrá la oportunidad de grabar su primer sencillo bajo su producción, además de compartir escenario con él en su concierto del 13 de diciembre en el Estadio Nacional.

“Esta campaña, donde vamos a resaltar el talento peruano, es muy importante para el país. La música une a las personas, y como jurado y artista, pondré toda mi energía para encontrar al mejor participante y regalarle una producción profesional con los mejores músicos, arreglos y grabación. Todo mi conocimiento lo pondré para que esto sea un boom. Además, voy a invitar al ganador a cantar conmigo en el Estadio Nacional, donde celebraré mis 15 años de trayectoria, los Grammys y todo lo que hemos logrado”, expresó el músico.

La activación, organizada por Mallplaza, reunió a prensa, artistas e invitados del mundo del entretenimiento. Entre los asistentes destacaron Johanna San Miguel y Rebeca Escribens, quienes acompañaron la presentación del proyecto junto a la cantante Maricarmen Martín, invitada especial de la jornada, quien ofreció un mini concierto interpretando algunos de sus éxitos y celebró esta iniciativa que brinda oportunidades reales a músicos emergentes de todo el país.

“Es maravilloso que Mallplaza haya pensado también en las provincias, donde muchas veces no hay tantas facilidades para lograr los sueños. Hoy, gracias a las redes y al apoyo de una marca tan grande, esas oportunidades pueden llegar a más personas. Tener acceso a Tony Succar, con toda su experiencia y nivel de producción, es un lujo. He tenido la oportunidad de trabajar con él y sé lo gran profesional que es. Ojalá el ganador sea un cumbiambero. Gracias a esta oportunidad, puede surgir el próximo Tony Succar o el siguiente Gian Marco del Perú.”, comentó entre risas.

Por su parte, Claudia Aller, directora de Marketing de Mallplaza, resaltó el compromiso de la marca con la cultura y la creación de espacios que inspiren a las personas: “Mallplaza es un dinamizador social que impulsa las experiencias desde la cultura. Sabemos que en cada región hay voces esperando ser escuchadas. Queremos invitar a todos a cantar, a mostrar su historia y su pasión”, afirmó.

Inscripciones abiertas en todo el país

Las inscripciones ya están disponibles en mallplaza.com/pe. Los participantes mayores de edad podrán registrarse para audicionar en las cabinas de grabación y castings gratuitos que se instalarán en los centros comerciales de Angamos, Bellavista y Comas, así como en Trujillo, Piura, Huancayo y Arequipa.

“Ser parte de este proyecto me llena de orgullo, porque está completamente alineado con mi propósito de apoyar e impulsar a los peruanos para que muestren su arte al mundo. Producir el primer sencillo del ganador y cantar juntos será un gran regalo, porque la música es cultura”, finalizó Succar.

Cronograma de audiciones

Cabinas de grabación:

• Mallplaza Trujillo: 5 al 19 de octubre

• Mallplaza Angamos: 9 al 19 de octubre

Cabinas itinerantes:

• Mallplaza Comas: 8 al 10 y del 18 al 19 de octubre

• Mallplaza Bellavista: 5, 11 al 12 y del 15 al 17 de octubre

Casting en vivo:

• Mallplaza Piura: 8 al 12 y del 15 al 19 de octubre

• Mallplaza Huancayo: 5, 10 al 12 y del 17 al 19 de octubre

• Mallplaza Arequipa: 5, 10 al 12 y del 17 al 19 de o