Presidenta llama a la unidad para vencer a la delincuencia y asegura que Gobierno no cesa en lucha contra la criminalidad

⦁ Mandataria resaltó que se ha superado la meta del bloque de un millón y medio de celulares utilizados para la extorsión y otros delitos.

La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra llamó a los transportistas a mantener la unidad para vencer a la delincuencia y aseguró que el Gobierno del Perú, junto a la Policía Nacional, no cesa en la lucha contra la criminalidad. Ello, durante la ceremonia de bloqueo de celulares utilizados para la extorsión y otros delitos.

“Esta lucha no es de un día, es mañana, tarde y noche, las 24 horas del día, todos los días. No se detiene. Estamos trabajando sin descanso”, expresó la mandataria, e invocó a los transportistas a la reflexión y a la unidad: “Sumemos todos para vencer a esta lacra que genera inseguridad ciudadana. Los vamos a atrapar, no nos van a ganar esta batalla y, al final, el Perú cantará victoria”, puntualizó.

En ese contexto, de abril a octubre del 2025 se superó la meta de bloqueo progresivo de celulares no registrados en la lista blanca del Renteseg y con reincidencia de uso indebido, llegando al millón 594 mil 959 de equipos bloqueados. Esta iniciativa ha sido resaltada por la mandataria, pues es el resultado de un trabajo conjunto entre instituciones del Estado, como Osiptel, el Ministerio del Interior y las empresas privadas operadoras.

Sobre el tema, la jefa de Estado pidió a la ciudadanía no responder mensajes ni llamadas de números desconocidos, que sean amenazantes o extorsionadoras, también de aquellas que ofrecen supuestas remesas que deben recoger. De darse ese caso, recomendó dar aviso inmediato a la Policía Nacional para la investigación correspondiente.

Tras recordar que la semana pasada se nombró a un nuevo comandante general de la Policía, remarcó que en los últimos días se ha logrado la captura de diversos delincuentes y se continuará así con los extorsionadores.

Asimismo, mencionó que los detenidos son puestos a disposición de las autoridades de justicia competentes para que sean condenados y cumplan con sus penas en las cárceles. En ese sentido, refirió que el trabajo por la seguridad ciudadana se realiza desde varios frentes, por eso, se están construyendo cinco penales a nivel nacional. “No les tenemos miedo (a los delincuentes). Estamos firmes y detrás de ellos”, enfatizó la jefa de Estado.

En la ceremonia, la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra estuvo acompañada por el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana; los ministros del Interior, Carlos Malaver, y de Defensa Walter Astudillo; y el presidente ejecutivo (e) de Osiptel, Jesús Guillén.