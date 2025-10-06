Masters de Shanghái 2025: conoce quiénes son las nuevas promesas del torneo sin Grigor Dimitrov, Jack Draper ni Arthur Fils

El Masters 1000 de Shanghái se jugará este año en un escenario que muestra el cambio generacional en el tenis mundial. La ausencia de figuras como Grigor Dimitrov, Jack Draper y Arthur Fils deja una interrogante clara: ¿quién tomará la posta para consolidarse en la élite y mantener el torneo como uno de los grandes referentes del circuito ATP?

El circuito parece dominado por los jóvenes Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que ya juegan como veteranos y quienes han convertido su rivalidad en el gran espectáculo de la temporada.

Sin embargo, la lupa está puesta en jugadores que buscan hacerse un nombre y demostrar que el futuro no está escrito únicamente en las raquetas del español y el italiano.

Según la casa de apuestas deportivas online Betsafe, aparecen nombres como Holger Rune, quien combina potencia y agresividad desde el fondo de la cancha, y Ben Shelton, el zurdo estadounidense que ha conquistado a la afición con su carisma y un servicio demoledor. A ellos se suman talentos como Lorenzo Musetti, que aporta un estilo elegante y clásico, y Francisco Cerúndolo, uno de los sudamericanos con mayor proyección, que intenta consolidar su juego en superficies rápidas.

Este Masters, sin algunas de sus estrellas habituales, se convierte en un laboratorio del futuro que deja muchas expectativas sobre si alguno de ellos podrá romper la hegemonía de Alcaraz y Sinner. La presión es alta, pero también lo es la oportunidad de brillar en uno de los torneos más prestigiosos del calendario.

En un tenis que sigue buscando sus nuevas figuras tras la era dorada de Federer, Nadal y Djokovic, Shanghái 2025 promete ser el escenario donde la siguiente generación dé un golpe de autoridad. El título está en juego, pero también la narrativa de quiénes serán los próximos ídolos de este deporte.