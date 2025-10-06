Manuel Barreto: «Alex Valera tiene un compromiso con la Selección Peruana»

Contundente. Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana, en conferencia de prensa hoy lunes entre los diversos temas que fue consultado, aseguró que Alex Valera no será desconvocado de cara al compromiso amistoso ante Chile en Santiago a pesar de sufrir molestias físicas.

«A Alex se le han hecho estudios. Tiene una molestia, no hay una lesión clara. Tiene Alex todo el compromiso de estar acá», señaló en principio respecto al atacante y goleador de Universitario de Deportes.

«Él va a continuar con nosotros, lo vamos a cuidar. Si finalmente llegado el viernes va a tener minutos los tendrá, sino no lo vamos a arriesgar. Alex está con nosotros, está comprometido y va a seguir hasta el partido con Chile», aseveró Barreto.

La Selección inició hoyr sus entrenamientos con los jugadores convocados del medio local, esperando hoy a los que militan en el extranjero, debiendo estar viajando el jueves a Santiago, para afrontar el amistoso ante Chile en el Estadio “Bicentenario” de La Florida a las 6:00 p.m. (hora peruana).