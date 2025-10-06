Ignacio Buse cayó ante español Llamas en Challenger de Valencia

No pudo ser. El tenista peruano Ignacio Buse no pudo superar la primera ronda del Challenger de Valencia, en España, tras caer por dos sets a cero ante el español Pablo Llamas, actual número 202 del ranking ATP.

El partido duró una hora y 44 minutos efectivos de juego, y finalizó con parciales de 6-4 y 6-4 a favor del tenista local. Buse cometió varios errores no forzados que terminaron pesando en el resultado final, mientras que Llamas se mostró sólido desde el fondo de la cancha y supo capitalizar los momentos claves del juego.

Este resultado significó una revancha para el español, ya que en septiembre pasado había sido derrotado por Buse en los octavos de final del Challenger de Sevilla, donde el peruano se impuso con autoridad por 6-3 y 6-1, accediendo posteriormente a los cuartos de final.