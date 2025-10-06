Futuros nutricionistas participaron en taller de capacitación en RCP y primeros auxilios

La nutrición es una disciplina en constante evolución y mantener una educación continua es fundamental para estar actualizados y brindar la mejor atención a los pacientes.

Es por ello que aprender y saber aplicar la reanimación cardio pulmonar RCP y los primeros auxilios es un pilar fundamental de esta formación. Y es cuando voluntarios de nutrición del Portal Salud en Casa aprendieron las técnicas correctas ante un infarto, desvanecimiento, atoro o asfixia.

“En el taller organizado por Salud en Casa se pudo reforzar estas habilidades para poder actuar ante una emergencia en su centro de salud, hospital o clínica y con lo desarrollado en esta jornada no solo estamos cumpliendo con los estándares de calidad asistencial, sino que también estamos contribuyendo a salvar vidas”, manifestó el especialista Luis Chafloque.

De acuerdo al especialista , también se efectuó una interacción entre los asistentes para poder realizar la Maniobra de Heimlich ante un posible atoro por comer algo rápidamente e incluso se dio las mociones de cómo actuar ante una hemorragia o un corte de profundidad.

“Esta actividad no solo lo aplicarán en la vida profesional sino en el quehacer diario, pudiendo salvar la vida a una amistad o familiar , ya que amo no sabe cuando puede ocurri una emergencia “, agregó.