FIFA confirmó insólito engaño de Rodrigo Holgado para jugar por Malasia

La FIFA sacó a la luz los documentos que habrían falsificado Rodrigo Holgado, y otros futbolistas, para jugar con la selección de Malasia. El escándalo en el que está involucrado el delantero argentino del América de Cali podría traer un fuerte castigo que afectaría la carrera del jugador. Indirectamente favorece al peruano Luis Ramos para asentarse de titular en el elenco “Escarlata”.

Según el informe oficial del Comité Disciplinario, los documentos presentados por los jugadores y sus representantes contenían información falsa sobre el lugar de nacimiento de sus abuelos. En el caso del abuelo de Holgado, Omar Eli, se presentaron papeles indicando que nació en George Town, en Malasia; pero se descubrió que verdaderamente nació en Caseros, Argentina.

Ante la publicación de las pruebas, hay pocas esperanzas de que a Rodrigo Holgado se le levante la sanción y pueda continuar su carrera en el fútbol colombiano. Ante las medidas disciplinarias que pueda tomar la FIFA, en América de Cali están listos, pues hay un contrato vigente con el delantero argentino.