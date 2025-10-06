El lenguaje criminal de Kira Alcarraz

En otro lenguaje

Por: Jaime Asián Domínguez

Qué asco provoca ver y escuchar a estos impresentables congresistas con sueldazo que tenemos y que bien los representa la matonesca Kira Alcarraz, de las filas de Podemos Perú, es decir subordinada de otra ‘joyita’ como es ‘Pepe’ Luna Gálvez.

“Yorel Kira Alcarraz Agüero (Lima, 10 de julio de 1974) es una mototaxista y congresista peruana alterada que amenaza periodistas con estamparlas con la pared y no dejarlas vivas…”. Así la define Wikipedia y, a decir verdad, se queda corta. Los mototaxistas deben estar echando humo, por ejemplo.

Con este espécimen engrosa la lista de ‘otorongos’ que nunca más debe volver a sentarse en el Parlamento, aunque, como ya hemos explicado anteriormente en esta columna, ninguno de los actuales 130 ‘legisladores que no legislan’ debería lograr votos para erigirse diputado o senador con el restablecimiento de la bicameralidad.

¿Y cuál fue el pecado de la periodista de Willax a la que Alcarraz amenazó con empotrar en la pared, violenta reacción de la que no se arrepiente y, por el contrario, justifica? Preguntarle por la contratación de la novia de su hijo como coordinadora de su despacho. Sí.

Y es que, otra vez, estos comechados hacen y quieren seguir haciendo lo que les da la gana en el Congreso y, en los meses que les queda en la mamadera hasta julio de 2026, se mostrarán más famélicos y querrán arrasar con todo. El pobre Parlamento es una conocida agencia de empleos al servicio de ‘Niños’, ‘mochasueldos’ y ahora potenciales criminales.

Los especialistas ya lo habían adelantado: La violencia que vive el país es transversal, de abajo hacia arriba, y atraviesa o se manifiesta en diversos contextos, lugares y relaciones sociales. La matonería de Kira Alcarraz crea, además, un mal precedente porque solo falta que un congresista saque su arma y dispare contra la prensa.

Mientras tanto, en las calles, los extorsionadores siguen matando todos los días a conductores del transporte urbano, sin embargo, eso parece importarles poco o nada a este Legislativo de los Alcarraz, Agüero, Doroteos y los ‘popeyes’ que jamás comerían alfalfa. Levantar este Perú que supura corrupción, delincuencia, sinvergüencería y cuchipandas será bien difícil.

Se pasó de terca

Lejos de recapacitar y pedir disculpas públicas por su lamentable conducta, la congresista Kira Alcarraz, de Podemos Perú, justificó su proceder al señalar que la periodista de Willax la provocó al preguntarle por la contratación, como coordinadora en su despacho, de las novia de su hijo, Diana de la Cruz. “¿Y los periodistas sí pueden difamar? ¿Por qué yo tengo que respetarlo? (…) No me voy a retractar, porque yo no he hecho nada malo. He respondido según lo que ella me ha dicho. Ella me provocó, yo le contesté. Hay una acción, una reacción”, señaló.

Sería sancionada

La especialista en contrataciones del Estado, Mónica Yaya advirtió que la parlamentaria podría ser acusada por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible, sancionados con penas de cárcel, Dijo que también podrían sancionar al personal de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso, que avaló las contrataciones pese a los evidentes lazos familiares. Ante el escándalo, la bancada de Podemos que lidera José Luna Gálvez, no se ha pronunciado.

Ministra accidentada

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, y parte de su equipo sufrieron un accidente vehicular el fin de semana en el distrito de San Juan de Tarucani, en Arequipa, cuando el grupo se desplazaba hacia su siguiente compromiso institucional. La ministra y su personal accidentado recibieron las atenciones médicas de inmediato y se encuentran en recuperación.

Choferes armados

El ex ministro del Interior, Remigio Hernani afirmó que los choferes, si se sienten amenazados y en peligro de muerte, tienen todo el derecho de iniciar sus gestiones ante la Sucamec para tener su licencia de portar armas. Para eso existe la Superintendencia de Armas y Municiones de Uso Civil, la Sucamec. Si usted se siente amenazado, presenta una solicitud y expone por qué necesita utilizar un arma, expresó y advirtió que eso no significa que la ciudad se va convertir en el lejano oeste.

Está en la calle

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia no pasaría de esta semana porque crece el cuestionamiento a su nefasta gestión, que no tiene alternativas ni propuestas para solucionar el caos reinante en Machu Picchu. Ante la avalancha de críticas, Valencia ha optado por e silencio, lo cual confirma que está de adorno en el cargo. Este ministro tampoco dijo nada cuando pequeñas empresas mineras trataron de penetrar en el área protegida de las Líneas de Nazca. Y hace poco, se demolió una hueca preínca en Chincha y el MINCUL no dijo nada.