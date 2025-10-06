Álvaro Rod anuncia su retiro de los escenarios con concierto final en Lima

Lo que parecía impensado se hizo realidad. A través de un sorpresivo video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Álvaro Rod, uno de los artistas más exitosos y queridos del Perú, anunció su retiro artístico definitivo, marcando el fin de una carrera que lo consolidó como referente indiscutible de la salsa y la música romántica en la última década.

El anuncio llega en el mejor momento de su trayectoria. Hace apenas unos días, se confirmó su nominación a los Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum de Merengue/Bachata junto al ícono dominicano Eddy Herrera, reconocimiento que respalda su proyección internacional y su legado musical.

Además, Álvaro Rod es el intérprete del tema principal de la exitosa telenovela “Eres mi Bien” de Latina, que pelea el liderazgo de la audiencia en el horario estelar a nivel nacional, llevando su voz a millones de hogares peruanos cada noche.

Como parte de esta despedida, Álvaro Rod ha anunciado su última gira nacional “UNA ÚLTIMA VEZ”, que recorrerá diversas ciudades del país durante octubre y noviembre de 2025. La gira culminará con un concierto final en Lima, que promete ser una noche histórica, llena de salsa, cumbia, romanticismo y emociones, acompañada de más de 10 grandes agrupaciones y artistas peruanos. La cita es el viernes 21 de noviembre en la discoteca Coco’s de Lince. Entradas a la venta en Teleticket.

En los últimos cinco años, Álvaro Rod ha sido galardonado como Mejor artista de salsa, Mejor cantante nacional, Mejor compositor, Mejor canción inédita y Mejor canción romántica, además de lograr nominaciones en los Premios Heat 2022 y 2024 y en importantes escenarios internacionales.

Con este anuncio, el artista cierra un ciclo de éxitos y agradece a su público por el apoyo incondicional que lo acompañó durante su ascendente carrera.

“UNA ÚLTIMA VEZ” no será solo un concierto. Será la despedida de un ídolo y el inicio de su leyenda.