Universitario goleó a Juan Pablo II por 3-0 y avanza firme a lograr el Tricampeonato

CARLOS HIDALGO

Parecía que se le complicaba los tres puntos en la primera etapa, donde no pudieron abrir el marcador, pero todo cambió en el complemento con la llegada de los tres goles a cargo de Jairo Concha, Diego Churín y José Rivera, para darle a Universitario la victoria sobre Juan Pablo II por 3-0, afirmándose más de líder en el Clausura con 30 puntos (8 de ventaja sobre Cusco F.C.) y en el Acumulado también con 69 unidades, teniendo el camino libre para lograr el Tricampeonato,

Al cuadro estudiantil le resultó incómodo en la etapa inicial Juan Pablo II, que dispuso de la mejor ocasión en los pies de Fernández, que se perdió un gol cantado. Con mayor convicción salió en el complemento, y a los 50’ rompió la igualdad con un golazo de Jairo Concha y que luego amplió a los 65’, tras un magnífico pase de Jesús Castillo, para que Diego Churín con un frentazo mandó el balón a la red, y culminó a los 83’ con el tanto de José “Tunche” Rivera, asegurando la victoria crema.

ALINEACIONES:

UNIVERSITARIO: Britos; Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes (Murrugarra), Castillo (Carabalí), Concha (Costas), Inga; Vélez (Flores) y Churín (Rivera). DT: J. Fossati.

JUAN PABLO II: M. Vega; Cánova,J. Vega, Alfani, Peralta, Loyola (Agurto); Ramírez (Rodríguez), Sánchez, Fernández (Soto), Rasmussen (Villar) y Tizón. DT: S. Acasiete.

ÁRBITRO: Michael Espinoza

ESCENARIO: Estadio Monumental de Ate