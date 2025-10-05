Susy factura como Shakira: Fue escogida para el ‘Camina con la Loba’ y se lo cuenta a La Última Dominical

Susy factura como Shakira: Fue escogida para el ‘Camina con la Loba’...

*Actriz cómica descarta volver al Congreso porque no cambiará su tranquilidad por un poco de poder.

Susy Díaz se alista para el ‘Camina con la Loba’ y la ‘Loba’ no es otra que Shakira, la barranquillera que vuelve al país en el mes de noviembre. Se trata de un concurso en el que participarán 100 personas durante el recorrido de la estrella por el escenario. De esto y más conversamos con la popular ‘Chuchi’, que anda de vacaciones por Aruba.

¿Qué te gusta de Shakira?

De Shakira me gusta todo, cómo canta, sus canciones, que no sufre con lo que le pasó, que sigue adelante facturando; es una mujer muy inteligente.

Ella afirma que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan…

Exacto, las mujeres ya no debemos llorar, debemos facturar, tirar para adelante, no necesitamos a un hombre para ser feliz, solas avanzamos más rápido.

Tendrás que prepararte para caminar y bailar junto a Shakira.

Estoy feliz de contarles que seré parte del ‘Camina con la loba’, espero que ese día pueda caminar junto a Shakira y vivir con ustedes este momento único. Nos vemos el 18 de noviembre en el Estadio Nacional.

Ella tenía su piquetón y lo perdió…

Algunas mujeres hemos tenido un Piqué en nuestra vida, pero somos inteligentes, prácticas y superamos todo. Lo que no nos mata nos hace más fuertes.

¿Qué tan fan de Shakira eres?

Soy su fan número uno.

¿Y hay dieta Shakira?

Claro, la dieta Shakira: el mundo la admira porque siempre brilla y todos la miran.

¿Qué tal tu cumpleaños 62?

Mi cumpleaños lo pasé en Aruba una semana, cayó domingo 28, fui a misa a una iglesia que estaba cerca del hotel, la iglesia San Nicolás, y justo el padre en inglés dijo: ‘las personas que están cumpliendo años vengan para bendecirlas’ y me echó al agua bendita y me dio la bendición; fue un día maravilloso.

Cumplí mi sueño de conocer a Aruba. Dios, en el mes de mi cumpleaños, siempre me manda regalos: esta vez voy a grabar el video de promoción de ‘Camina con la Loba’ y grabar también para una marca muy importante; estoy feliz por eso.

Hay fans tuyos que te quieren ver otra vez en el Parlamento.

Yo agradezco a mi público, a mis fieles seguidores que quieren que regrese al Congreso, sin embargo, no está en mis planes. Lo que pido a Dios es una larga vida bien de salud, en paz y tranquilidad. Mi paz y mi tranquilidad no valen el poder efímero. No sé qué me depare el destino, pero siempre ruego a Dios que me lleve por el buen camino. Ya chau, no me estreses que estoy de vacaciones, quiero descansar mi cerebro.

“Estoy lista para conocer a Shakira que es fuego y fuerza. Tú también puedes participar y caminar a su lado. ¡No se lo pierdan!”.

El dato

De acuerdo a los requisitos puestos por MasterLive, el concurso es dirigido a seguidores mayores de 18 años que ya tengan una entrada para alguno de los espectáculos de Shakira en las dos fechas mencionadas.