Sevilla goleó al Barcelona 4-1 y lo bajó del liderato de la Liga de España que ahora és del Real Madrid

Sevilla en el mejor partido de la temporada humilló al F.C. Barcelona, goleándolo 4-1 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, resultado que impido que los catalanes pudieran recuperar la punta de la Liga de España, ahora en manos del Real Madrid. La ausencia del astro “culé” Lamine Yamal, pesó mucho en el accionar de los visitantes, que no pudieron ganarle al elenco andaluz.

El primer tiempo acabó 2-1 en favor del local, con anotaciones del chileno Alexis Sánchez de penal a los 13’ e Isaac Romero a los 36’, descontando Marcus Rashford a los 45’. En el complemento el “Baza” intento llegar al empate pero sin fortuna, fallándose un penal Robert Lewandowski a los 76’, y en los minutos finales recibieron dos goles por acción de José Carmona a los 90’ y el nigeriano Akor Adams a los 96’, sellando el triunfo de Sevilla.