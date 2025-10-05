Nápoles y la Roma son los líderes del Calcio Italiano tras ganar sus partidos a Génova y la Fiorentina

Los elencos de Nápoles y la Roma son los líderes de la Serie “A” del Calcio Italiano, al ganar sus respectivos partidos ante la Fiorentina y el Génova ambos por idéntico marcador de 2-1, sumando en la tabla de posiciones 15 puntos cada uno. Hoy domingo se jugó la parte complementaria de la sexta fecha.

Temprano en Florencia, la Roma volteó el marcador a la Fiorentina para vencerlo 2-1, anotando el argentino Matías Soulé (22’) y Cristante (30’), habiendo adelantado por el local Kean (14’). Mientras que el Nápoles superó al Génova tras ir abajo 1-0 con el gol de Ekhator a los 34’, reaccionado en el complemento con tantos de Anguissa a los 57’ y Hojlund a los 75’, con el cual se mantiene en la cima.

Otros Resultados: Udinese 1 Cagliari 1; Bolonia 4 Pisa 0; Juventus 0 A.C. Milán 0. Principales Posiciones: Nápoles 15; Roma 15; A.C. Milán 13; Inter de Milán 12; Juventus 12; Atalanta 10; Bolonia 10; Como 9.