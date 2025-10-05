Diego Málaga busca un triunfo en la Edición 53 de Los Caminos del Inca 2025

Ganar la competencia más importante del Perú, siempre es el objetivo de todo piloto y Diego Málaga Galjuf no escapa a ese sueño, desde que debutó en 1997 junto a su tío Cristóbal Galjuf ; el popular “Chochaira” ahora llega más maduro tras su segundo lugar conseguido el año pasado.

“Chochaira” Málaga correrá la 53ª edición del Rally Caminos del Inca junto a su copiloto Oswaldo Carbone a bordo de una camioneta VW Amarok, en el grupo T1, integrando el equipo oficial del VW Rally Team; este año Málaga Galjuf llevará en su vehículo el número 56.

Caminos del Inca 2025 empezará el miércoles 8 de octubre con un Súper Prime en el nuevo circuito de tierra llamado Chasky Rally, ubicado en Chilca; la prueba romperá fuegos a las 11.00 a.m. y se correrán series con dos vehículos en paralelo; al día siguiente se realizará la largada oficial en la playa Costa Verde (Chorrillos) desde las 19.00 p.m..

La primera etapa, entre Lima (Canta) – Huancayo se disputará el domingo 12 de octubre y se correrá fraccionada en dos pruebas especiales: Canta-La Cima y Pacha – Ahuac; la tradicional prueba proseguirá su rumbo el martes 14 uniendo Huancayo con Ayacucho, el jueves 16 de octubre: Ayacucho-Andahuaylas, viernes 17: Andahuaylas-Cusco y culminará el domingo 19 de octubre con la jornada Cusco-Arequipa.

Diego “Chochaira” Málaga promete llevar muchos regalos a cada ciudad que llegue, solo tendrán que ingresar a sus redes sociales, cuyo QR estará pintado en su camioneta.

“Llegamos con la misma ilusión que tuvimos desde el día que debutamos, ese sueño de ganar Caminos del Inca, este año nos hemos preparado convenientemente para conseguir el objetivo, tengo que agradecer a todas las marcas que nos apoyan en este Gran Premio: VW, Lancaster, El Charrúa, Eurol, JGK MotorSports, Camofit y Ufitec, pero especialmente a mi familia…Vamos por más, palabra de “Chochaura” nos manifiesta Diego Málaga Galjuf.