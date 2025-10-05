Bailan con la más fea. Orquestas y hasta bailarinas siguen en la mira del terror extorsivo

Bailan con la más fea. Orquestas y hasta bailarinas siguen en la...

*La pregunta es: ¿Con la caída de “El Monstruo” bajará la exigencia de cupo?

De la alegría al terror. Populares agrupaciones, cantantes y vedettes siguen en la mira de las temibles bandas de extorsionadores que actúan de manera impune en el Perú.

Hablamos, por ejemplo, de Agua Marina, Armonía 10, Corazón Serrano, Son del Duke, Grupo 5, orquestas que han tenido que someterse a las exigencias de estos delincuentes para trabajar tranquilas.

Esto las ha obligado a contratar un cuerpo de seguridad armado hasta los dientes para evitar ser blanco fácil de estos indeseables, como sucedió con Armonía 10, cuyo bus fue atacado a tiros, causando la muerte instantánea del cantante Paul “Russo” García Flores.

Recientemente Tony Rosado reconoció que le enviaron mensajes extorsivos, luego del atentado a balazos contra el frontis de su local ‘Palacio del Ritmo’, en la ciudad de Piura.

“A mí no me van a asustar esos desgraciados, que se vayan a trabajar y nos dejen trabajar tranquilos”, refirió desafiante el popular ‘Ruisueñor de la cumbia’.

Christian Domínguez también asegura que es víctima de estas bandas no solo de ahora, sino desde hace varios años.

“A veces hemos tenido que aceptar lo que nos piden, es una pena que nuestras autoridades no muevan un dedo para proteger a la gente de todos los rubros”, afirma el ‘Wachimán’.

Deysi tiembla

La voluptuosa bailarina Deysi Araujo confiesa que tiene miedo salir sola a la calle porque piensa que van a atentar contra su vida, como ya ha ocurrido.

“Afortunadamente, por el momento, no me están fastidiando, pero nunca me confío porque en cualquier momento pueden volver a atacarme, amenazarme”, anota.

Por su parte Giuliana Rengifo asegura que es duro vivir en medio del terror impuesto por las bandas de criminales que tienen bajo su dominio a medio Perú.

“Esa frase ‘plata o plomo’ se volvió normal, qué terrible que tengamos que estar en esta situación. Es un trauma para todos”, revela la ex integrante de Agua Bella.

Cabe mencionar que en la fatídica relación figuran Toño Centella y Chechito, quienes han sufrido en carne propia el fenómeno de la extorsión durante varios años.

En esa línea, surge una poderosa interrogante tras la detención en Paraguay de Erick Moreno Hernández, ‘El Monstruo’. ¿Bajarán las extorsiones contra los artistas? Corren las apuestas, aunque es poco probable dada la gran cantidad de bandas de delincuentes, nacionales y extranjeras, dedicadas a ese vil negocio y que recaudan millones de soles infundiendo terror.

