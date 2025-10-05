Alianza Lima se despidió del Clausura al caer ante Alianza Universidad en Huánuco 2-1

En octubre no hay milagros. Alianza Lima resignó tres puntos valiosos, al caer en su visita al Alianza Universidad en Huánuco por 2-1, donde le anularon dos goles por finísimas posiciones adelantadas de Hernán Barcos y Eryk Castillo. Los íntimos cometieron errores garrafales en los dos goles recibidos y ahora solo les queda asegurarse un lugar en los playoffs. Se jugó en el Estadio Heraclio Tapia.

Apenas a los 2’ de juego, el cuadro huanuqueño se puso en ventaja, tras una buena habilitación de Yorleys Mena a la posición del ecuatoriano Joffre Escobar quien ganándole la posición a Renzo Garcés, mandó un rematé potente arriba, para vencer a Guillermo Viscarra, ante la algarabía de sus parciales.

Luego Alianza Lima pudo empatar a los 12’ con un gol anotado por Hernán Barcos, que lo anularon por su hombro adelantado. Sin embargo, a los 36’ si acertó Eryk Castillo que anotó ente la salida del arquero Espinoza, tras pase de Sergio Peña. Pudo irse arriba a los 45’ con otro tanto del mismo Castillo, pero arrancó en offside.

En el complemento, otra vez pegó fuerte apenas a los 48’ por acción de colombiano Yorelys Mena, aprovechando un servicio de Marco Lliuya, y poner arroba otra vez a Alianza Universidad 2-1. La visita se quedó con diez jugadores, por expulsión de Hernán Barcos a los 56’, y no pudo al menos salvar un empate. Ahora quedó a 11 puntos del líder Universitario, en el puesto sétimo. Arbitró Yordy Espinoza.