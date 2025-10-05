Alessio Zucchi ganó de punta a punta la final del Campeonato CCTC

Intratable. Alessio Zucchi volvió a subir a lo más alto del podio en la clase Fuerza Libre FIA, por la final del torneo CCTC de la modalidad. El corredor trujillano logró el primer lugar por cuarta vez consecutiva en el año, y lo hizo ganando de punta a punta en cada prueba.

El formato contemplaba clasificación de todas categorías, enseguida dos series, la primera de 12 vueltas y la segunda a 20 giros en sentido antihorario y sin chicana en la recta principal.

Zucchi clasificó con un gran registro: 52 segundos, 752 milésimas. En la primera serie, a 12 vueltas, partió delante del pelotón, tomó la punta y así llegó a la meta. La segunda ‘manga’, a 20 giros, fue un calco de la prueba inicial.

El Ginetta G57 LMP3 demostró que es el mejor auto del campeonato, por su rendimiento en cada jornada. El equipo de mecánicos tuvo su torneo aparte. El auto tuvo problemas iniciales en los frenos, además, pudo lograr la carburación necesaria, habiendo superado todos los problemas logrando los exitosos resultados en pista.

La Fepad anunció que la final del Nacional de Circuito 2025 no se realizará en la ciudad de Tacna. La prueba se correrá en el autódromo La Chutana de nuestra capital el 29 de noviembre. Asimismo, en este mismo día se correrán las míticas 6 Horas Peruanas, competencia cuya primera edición se realizó en 1964.

Alessio deberá definir con que pilotos compartirá la conducción del auto 33 en la clásica carrera de larga duración. Esta esperada competencia será la mejor prueba no solo para la máquina, sino para los pilotos en la conducción por varias horas del auto.