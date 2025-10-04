Viceministro de Comunicaciones: «MTC está enfocado en la simplificación regulatoria y eliminar barrera burocráticas

l. Luego de reunirse con la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET)

El viceministro de Comunicaciones del MTC, Carlo De Los Santos, se reunió con el director regional de Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), Gustavo Larrabure, para establecer una agenda de trabajo colaborativa en torno a los proyectos más estratégicos que el ministerio está ejecutando.

Los principales temas abordados fueron la expansión de la conectividad y el rol de las mesas técnicas en la estrategia para acortar la brecha digital.

Además, se discutieron proyectos de conectividad satelital y la optimización en la gestión del Fondo de Servicio Universal (FSU), vital para llevar servicios a zonas rurales y de difícil acceso.

“El MTC está enfocado en acelerar la ejecución de los proyectos más estratégicos y en un ambicioso proceso de simplificación regulatoria, debemos eliminar las barreras burocráticas para que la inversión se concrete y la conectividad llegue rápido a las zonas más desatendidas”, sostuvo el viceministro De Los Santos La Serna.

Cabe destacar que, paralelamente, el ministerio puso en marcha una mesa técnica intersectorial dedicada a la reducción de la brecha digital, la agenda incluye un ambicioso proceso de simplificación y actualización regulatoria diseñado para eliminar trabas burocráticas y acelerar la expansión del servicio a zonas desatendidas.

Gustavo Larrabure, de ASIET, destacó por su parte la apertura de estos espacios de diálogo entre el sector público y privado resaltando la importancia de la instalación de la mesa técnica que impulsa la participación temprana de los gremios y empresas operadoras impulsando soluciones estratégicas para la conectividad y reafirmó su compromiso de continuar aportando su experiencia regional para fomentar políticas públicas sostenibles que garanticen la expansión de la conectividad en el Perú.