Titular del MIDAGRI cumplió con presentar los avances y logros del sector ante Comisión Agraria del Congreso

Titular del MIDAGRI cumplió con presentar los avances y logros del sector...

Ministro Angel Manero participó en la III Sesión Extraordinaria y II Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión Agraria del Congreso. La actividad se desarrolló con normalidad, con la participación de autoridades regionales, congresistas, organizaciones agrarias y productores.

El titular del MIDAGRI estuvo oyó todas las participaciones de los productores de la región Ayacucho que fueron convocados por la Comisión Agraria para que participen de la audiencia pública. El titular del Midagri presentó diversas iniciativas integrales para impulsar la agricultura familiar de esta región.

Al término de la sesión, el ministro agradeció por el compromiso de las autoridades presentes y se retiró a continuar con sus actividades programadas en Ayacucho.