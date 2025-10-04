Real Madrid venció a Villarreal por 3-1 y pasó a la punta de la Liga de España

Real Madrid pasó momentáneamente a la punta de la Liga de España, tras vencer a Villarreal 3-1, partido efectuado en el Santiago Bernabéu, por la octava fecha. Este resultado le permite a los merengues, pasar momentáneamente a la punta con 21 puntos, dos más que el Barcelona, que jugará hoy de visita ante Sevilla, y si gana recuperará el cetro de la tabla.

Todos los goles llegaron en la etapa complementaria. Abrió la cuenta el brasileño Vinicius Jr a los 47’, el propio jugador aumentó a los 69’ de penal, vino el descuento de Villarreal por acción del georgiano Georges Mikautadze a los 73’, pero el francés Kylian Mbappé a los 81’ puso el tercero para el Madrid. La visita quedó con 10 jugadores por la expulsión de Mouriño a los 77’.

Otros Resultados: Girona 2 Valencia 1; Athletic Club Real Mallorca ;Real Oviedo 0 Levante 2. Principales Posiciones: Real Madrid 21;F.C. Barcelona 19 ; Villarreal 16; Elche 13; Athletic Club 13; Atlético de Madrid 12; Real Betis 12; Espanyol 12.