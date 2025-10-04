¡Qué tal raza! César Acuña, gobernador en funciones, vulnera neutralidad electoral al hacer propaganda en favor de candidatos APP

JEE de Huancayo remite caso a Contraloría y le ordena no reincidir porque le caerá amonestación pública y multaza.

 El ‘rey de los memes’ estuvo en un acto proselitista de su agrupación en la plaza de Huamanmarca el 20 de setiembre.

César Acuña volvió a quedar en el ojo de la tormenta por quebrantar la neutralidad electoral. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo lo declaró responsable de realizar propaganda política a favor de Alianza para el Progreso (APP) durante un masivo pasacalle en la Plaza Huamanmarca, el pasado 20 de septiembre.

La investigación determinó que el gobernador de La Libertad y líder de APP no solo desfiló acompañado de simpatizantes vestidos con prendas azules y banderolas partidarias, sino que también pronunció un discurso en respaldo a los candidatos de su organización, reforzando con su imagen proyectada junto al símbolo del partido.

El informe de fiscalización concluyó que los actos de Acuña configuran una infracción al reglamento que prohíbe a autoridades en funciones favorecer a agrupaciones políticas.

El JEE precisó que, en casos de propaganda, no es necesario acreditar todas las condiciones que se exigen para otras conductas, bastando la evidencia del mensaje y la puesta en escena partidaria.

En su defensa, Acuña alegó que asistió al pasacalle como ciudadano particular, que los vítores fueron espontáneos y

que su militancia política es un derecho constitucional. Sin embargo, el colegiado consideró que, dada su investidura, tales expresiones buscan influir en la preferencia electoral de la ciudadanía.

La resolución ordena al gobernador abstenerse de reincidir, bajo apercibimiento de amonestación pública y multa a APP en caso de repetirse la conducta. Asimismo, dispuso remitir los actuados a la Contraloría General de la República y al Gobierno Regional de La Libertad, para que se tomen las medidas correspondientes.

El pasacalle no solo terminó en polémica jurídica: Acuña fue blanco de un “huevazo” durante su recorrido, obligando a la policía y a su equipo de seguridad a protegerlo ante disturbios en la plaza.

Cabe recordar que no es la primera vez que el líder de APP enfrenta procesos similares. El JEE de Chiclayo ya lo había sancionado por hechos ocurridos en Piura en julio de este año, cuya resolución fue remitida incluso al Ministerio Público y otras instancias de control.

Jefe del SATH de Huancayo también vulneró la neutralidad

El JEE de Huancayo determinó que Julio César De La Rosa Luján, titular del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo, incurrió en infracción al participar en la denominada “Gran toma de Huancayo” junto a símbolos y propaganda de APP.

Aunque intentó justificar que asistió en calidad de ciudadano y en día no laborable, el colegiado precisó que su discurso y presencia configuraron propaganda a favor de la agrupación de César Acuña. Por ello, ordenó que se abstenga de reincidir y remitió copias a la Contraloría y a la Municipalidad Provincial de Huancayo.