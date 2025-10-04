Los Ardiles pondrán jarana y salsa al día de la Canción Criolla

En la celebración musical también participará La Combinación de La Habana

Comprometidos hace más de cuatro décadas con la música peruana, la agrupación Los Ardiles alistan «Criollos en su salsa», concierto bailable para celebrar el día de la Canción Criolla con un programa donde el plato fuerte estará nutrido de valses, polkas, festejos y marineras. Y además de la contagiante salsa para matizar la gran celebración.

El evento se realizará el 31 de octubre en el Centro de Convenciones Maracaná de Jesús María con un programa que tiene como invitados a La Combinación de La Habana y a la novel artista Nataly Shantelle.

Este singular programa festivo está segmentado entres importantes momentos como son la música criolla tradicional, luego la música criolla más contemporánea y finalmente y como fin de fiesta los ritmos afrocaribeños para que todo el público pueda bailar.

Así se busca unir dos géneros musicales como es el criollo y la salsa en homenaje al día de la Canción Criolla. Entradas en Ticketmaster.

Unidos por la celebración

Nataly Shantelle es una joven promesa del criollismo que participó en el reality La Voz Perú mostrando su pasión por el arte, desde hace buen tiempo viene destacándose como una artista prometedora en el ambiente criollo. Ella se encargará en este evento de interpretar todos aquellos temas clásicos de la música criolla.

Los Ardiles ofrecerán un repertorio selecto, con esos aires remozados, además presentarán en estreno un popurrí, que incluye canciones como «Desdén”, “Frente a frente” y «Bendito amor», con nuevos arreglos.

Mientras que su invitado especial será la orquesta Combinación de La Habana, quienes gracias a la timba cubana que presenta en el escenario desde hace 20 años han conseguido una importante cantidad de seguidores en el Perú.

‘El pillo’ y ‘La moda’ fueron sus primeros éxitos musicales. Además, han realizado versiones de salsa de famosos hits como ‘Tatto’, ‘Tití me preguntó’, ‘Provenza’ y más.

Así que Los Ardiles y La Combinación de la Habana se preparan para esta gran celebración donde la música criolla y la salsa permitirán al público no solo escuchar los temas tradicionales y remozados de ambos géneros sino terminar en una gran fiesta con baile incluido. Entradas disponibles en Ticketmaster.