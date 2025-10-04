Cusco F.C. se aleja de pelear el Clausura tras perder con Los Chankas 2-1 en Andahuaylas

Cusco F.C. prácticamente se queda sin opción a pelear el Clausura, al hacer en su visita a Los Chankas en Andahuaylas 2-1 y quedo a cinco puntos del líder Universitario, que de gana hoy ampliará a 8 unidades. Los “Dorados” cusqueños no pudieron mantener la ventaja inicial y se dejó voltear por el cuadro andahuaylino en el final del partido.

Abrió la cuenta, el delantero argentino Juan Manuel Silva para Cusco F.C. a los 5’ con golpe de cabeza, pero José Manzaneda a los 39’ de penal y el colombiano Isaac Camargo a los 96’, marcaron los goles de Los Chankas para darle el triunfo. El árbitro fue Julio Quiroz que expulsó a Pierre Da Silva (94’) en la visita.