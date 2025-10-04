Chelsea bajó de la punta de la Premier League al Liverpool ganándole sobre la hora 2-1

Chelsea en los descuentos con el gol del brasileño Estêvão, derrotó al Liverpool 2-1, en el partido central de la fecha 7 de la Premier League, y cuyo resultado fue doblemente duro para el actual campeón, ya que dejó la punta en manos del Arsenal, que horas antes logró derrotar en casa al West Ham 2-0, y ahora lo supera en un punto (16-15).

Los “Blues” comenzaron mejor y se pusieron en ventaja a los 14’ con un golazo del volante ecuatoriano Moisés Caicedo, quien sacó un derechazo potente al ángulo superior derecho del arquero georgiano Giorgi Mamardashvill, que pese a su estirada, no pudo evitar que el balón llegara al fondo. Con el 1-0 se fueron al descanso.

Para el complemento, Liverpool presionó en busca del empate, que llegó en una acción fortuita a los 63’, cuando el húngaro Szoboszlai mando un centro que el sueco Isak pretendió para el balón sin lograr su objetivo y éste quedó a merced del neerlandés Gakpo que anticipándose al golero español Sánchez la empujó al fondo para el 1-1.

Y cuando ambos equipos buscaban el gol del triunfo, a los 95’ un buen pase de Enzo Fernández al español Cucurella, le permitió a éste sacar un centro a rastrón pasado, para que por la derecha apareciera el brasileño Estêvão y empujó el balón a la red, ante el jolgorio de los hinchas que llevaron Stamford Bridge, celebrando el 2.-1 final.

Otros Resultados: Arsenal 2 West Ham 0; Manchester United 2 Sunderland 0; Leeds United 1 Tottenham 2. Principales Posiciones: Arsenal 16; Liverpool 15; Tottenham 14; Bournemouth 14; Crystal Palace 12; Chelsea 11; Sunderland 11; Manchester City 10; Manchester United 10.