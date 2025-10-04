Bayern Múnich goleó al Eintracht Frankfurt 3-0 y sigue liderando la Bundesliga Alemana

Por la sexta fecha de la Bundesliga de Alemania, el Bayern Múnich no tuvo inconveniente para golear de visita al Eintracht Frankfurt por 3-0, y con ello sigue líder en la tabla de posiciones, sacándole cuatro de diferencia al Borussia Dortmund (18-14) aprovechando que éstos últimos, solo igualaron en casa ante el Leipzig 1.-1.

Los goles el cuadro “bávaro” fueron anotados por el delantero colombiano Luis Díaz por partida doble al minuto de juego y 84’, siendo el restante del inglés Harry Kane a los 27’. En la siguiente fecha, que se jugará después de la doble jornada FIFA, será local ante el Borussia Dortmund.

Otros Resultados: Augsburgo 3 Wolfsburgo 1; Bayer Leverkusen 2 Unión Berlín 0; Borussia Dortmund 1 Leipzig 1; Werder Bremen 1 St Paulí 0. Principales Posiciones: Bayern Múnich 18; Borussia Dortmund 14; Leipzig 13; Bayer Leverkusen 11; Colonia 10; Eintracht Frankfurt 9; Stuttgart 9. .