ADT de Tarma derrotó a Sporting Cristal 3-2 y se puso tercero en la tabla del Clausura

Su racha invicta sigue imparable para ADT de Tarma, que en gran reacción le volteó el partido a Sporting Cristal para triunfar por 3-2 de locales, y subieron al tercer lugar del Clausura con 20 puntos, y están novenos en el Acumulado con 44 unidades, peleando ingresar a jugar la Copa Sudamericana. Se jugó en el Estadio “Unión Tarma “ y el arbitraje de Víctor Cori.

El uruguayo Mauro Da Luz se convirtió en el jugador más destacado en el cuadro tarmeño, al marcar los tres goles, a los 15’, 71’ y 73’, mientras por los rimenses descontaron el argentino Santiago González a los 39’ y el uruguayo Leandro Sosa a los 45’. Cristal con esta derrota se quedó en el cuarto lugar con 19 unidades y en el Acumulado con 51 en el cuarto lugar también.