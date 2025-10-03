Tony Valverde, alias “Pequeño J”, es recluido en penal de Cañete por disposición judicial

Por orden judicial, Tony Valverde Victoriano, conocido con el alias de “Pequeño J”, fue recluido en el penal de Cañete, donde cumplirá nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición.

La medida responde al proceso en su contra por el presunto delito de homicidio agravado de tres mujeres en Buenos Aires, Argentina, caso que ha generado gran conmoción en el país vecino.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el interno fue sometido a los procedimientos de registro e ingreso, conforme a los protocolos técnicos y médicos establecidos por ley. Actualmente permanece en el área de observación, en tanto se realiza su clasificación y posterior ubicación en el establecimiento penitenciario.

Asimismo, el INPE precisó que se han extremado las medidas de seguridad en el penal de Cañete para garantizar el estricto cumplimiento de la disposición judicial y resguardar la integridad del establecimiento.

El proceso de extradición de Valverde Victoriano continuará bajo las instancias correspondientes, mientras cumple la prisión preventiva en el centro penitenciario.