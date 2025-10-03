SERFOR impulsa modelos de éxito para fortalecer la cadena productiva de la tara en el Perú

La iniciativa permitirá rescatar aprendizajes, visibilizar buenas prácticas y promover la sostenibilidad de los productores de tara

Arequipa.- Tan solo en los primeros ocho meses de 2025, el Perú exportó más de 50 millones de dólares en polvo y goma de tara, con un volumen de 26 mil toneladas de productos con valor agregado. Este crecimiento evidencia el potencial de la tara (Tara spinosa), como recurso forestal estratégico y la necesidad de fortalecer a las organizaciones productoras para consolidar un desarrollo sostenible.

En ese marco, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) impulsa la “Sistematización de experiencias organizativas en Tara: Modelos de éxito”, cuya iniciativa forma parte del componente de Gestión del Conocimiento del Plan Tara Ñan, que tiene el objetivo de rescatar aprendizajes, visibilizar buenas prácticas y generar información útil para orientar políticas públicas y fortalecer a los productores en todo el país.

El proceso de sistematización recogió información de más de 100 productores mediante entrevistas y grupos focales en regiones productoras como Arequipa y Cajamarca. En el mismo participaron más de 15 organizaciones en espacios de diálogo y 5 asociaciones en entrevistas a profundidad, entre ellas: Asociación Aspropentuco, Amirachas, Aspagrohm, Amidach, Casuarinas (Majes – Pedregal, Arequipa), APT Norte (San Marcos, Cajamarca) y Comunidad Campesina Huertas de Chilete (Cajamarca).

“La tara es un recurso forestal con gran potencial económico que, con un manejo y planificación adecuados, puede generar importantes beneficios sostenibles y económicos. Sin embargo, para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, es fundamental partir de la experiencia y los conocimientos adquiridos en el campo, reconociendo el saber de nuestros productores y comunidades como base para definir las alternativas más viables”, indicó Andrea Sueldo Huerta, especialista forestal de la dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR.

La sistematización permitirá a las organizaciones acceder a modelos organizativos replicables, rutas de financiamiento viables y experiencias exitosas, reduciendo la percepción de dificultad en la formación de asociaciones o cooperativas. Asimismo, brindará a gobiernos regionales, ONG y actores del sector forestal una herramienta práctica para diseñar intervenciones adaptadas a la realidad local.

El impacto esperado se refleja en el fortalecimiento organizativo, el acceso a financiamiento mediante fondos concursables, créditos y alianzas público-privadas, así como en la posibilidad de replicar buenas prácticas en distintos territorios. Además, se generarán lineamientos claros que servirán de base para promover la asociatividad en el marco de políticas públicas.

Con esta iniciativa, el SERFOR reafirma su compromiso de poner en valor el conocimiento de campo y los aprendizajes comunitarios, sentando las bases para el desarrollo sostenible de la cadena productiva de la tara y contribuyendo directamente a mejorar la economía de las familias rurales del Perú.